Генерал заявил, что ранее российские войска на юге "просто стояли и ждали украинскую армию", отстреливая технику снарядами и дронами, но теперь этот барьер преодолен.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский заявил, что Россия потратила 60% своего времени и ресурсов на строительство первой линии обороны и только по 20% – на строительство второй и третьей линий. Кремль не ожидал, что ВСУ прорвут первую линию.

"Сейчас мы находимся между первой и второй линиями обороны, завершаем уничтожение подразделений противника, обеспечивающих прикрытие отхода российских войск за вторую линию обороны", – рассказал генерал в интервью Observer.

По его словам, российские войска "просто стояли и ждали украинскую армию", отстреливая технику снарядами и дронами, но теперь этот барьер преодолен, и оккупанты вынуждены прибегать к маневрам, а украинцы вернули после разминирования на поле боя свои танки и другую бронетехнику.

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"Противник подтягивает резервы не только из Украины, но и из России. Но рано или поздно у русских закончатся все лучшие солдаты. Это даст нам стимул атаковать больше и быстрее. У нас все впереди. Когда мы начали контрнаступление, мы потратили больше времени, чем ожидали, на разминирование территорий", – добавил Тарнавский.

По словам командующего оперативно-стратегической группой войск "Таврия", к сожалению, эвакуация раненых была затруднена. И это тоже осложняло продвижение украинских войск.

"По моему мнению, россияне считали, что украинцы не пройдут эту линию обороны. Готовились больше года. Как только там появлялась какая-либо техника, они сразу же начинали ее обстреливать и уничтожать. Поэтому разминирование проводилось только пехотой и только ночью", – добавил он.

Тарнавский объяснил, что между первой и второй линией защиты очень большая разница – вторая линия построена не так хорошо, поэтому ВСУ могут использовать технику.

"Чем ближе к победе, тем сложнее. Почему? Потому что, к сожалению, мы теряем самых сильных и лучших. Так что теперь нам предстоит сконцентрироваться на определенных областях и довести дело до конца. Как бы нам всем не было тяжело", – сказал он.

Война в Украине: важные новости с передовой

Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке за 2 сентября сообщил, что россияне наступают сразу на нескольких направлениях, однако безуспешно. ВСУ сдерживают попытки врага продвинуться вперед на Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях.

Тем временем на Таврическом направлении продолжается активная работа по уничтожению техники и личного состава оккупационных войск. За минувшие сутки там ликвидировали почти 77 российских захватчиков. Еще 208 оккупантов были ранены, а 4 – попали в плен.

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