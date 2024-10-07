В 2023 году он объявил, что едет воевать на стороне ВСУ в составе одного из подразделений, созданных из российских граждан.

На войне погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин, который воевал на стороне ВСУ.

Гибель россиянина подтвердили источники Би-би-си. Те, кто воевал вместе с Дадиным сообщили изданию, что он погиб, когда его подразделение попало под вражеский артобстрел в Харьковской области. Других подробностей его побратимы не раскрыли, но описали его как героя.

В 2023 году Дадин объявил, что едет воевать на стороне ВСУ в составе одного из подразделений, которое сформировано из российских граждан.

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"РФ преступно, необоснованно и несправедливо напала на Украину... Единственный эффективный способ для порядочного человека в общем и для россиянина в частности противостоять российским преступлениям - это вооруженное сопротивление", - прокомментировал тогда Дадин свое решение.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев подтвердил гибель Дадина. Он рассказал, что сначала активист воевал в составе "Сибирского батальона" (добровольческого формирования, созданного ВСУ осенью 2023 года), а после реорганизации подразделения "перешел в ряды "Легиона "Свобода России"".

Кто такой Ильдар Дадин

Дадин принимал участие в митингах и пикетах оппозиции с 2011 года. А в 2015 году он стал первым, кого российский суд осудил за нарушениях закона о митинга, в результате чего эту статью стали называть "дадинской". Эта статья была добавлена в Уголовный кодекс РФ в 2014 году.

Тогда активист получил три года тюрьмы. В январе 2017 года приговор Дадину пересмотрели , а в феврале он вышел на свободу. После этого он рассказал СМИ о жестоких пытках, которым подвергался в колонии.

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