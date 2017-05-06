В Москве проходит митинг под лозунгом "Хватит Путина" (фоторепортаж)

В Москве проходит санкционированный митинг под лозунгом "Хватит Путина". Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на проспекте Сахарова собралось несколько тысяч людей. Место проведения акции окружено временным металлическим ограждением, вход только после досмотра полицией.

Митинг посвященный пятой годовщине массовых протестов 6 мая 2012 года в Москве, которые состоялись накануне третьей инаугурации президента РФ Владимира Путина и закончились массовыми беспорядками, а в дальнейшем осуждением на реальные сроки заключения нескольких десятков россиян.

Участникам акции раздают значки с надписью "Свободу героям 6 мая", а также белые ленты с надписью "5 лет Болотной".

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Также можно увидеть плакаты: "9 мая праздник, а у меня отберут последние", "Государство должно защищать нас, а не ездить", "Гомофобия убивает", "Иго ФСБ" и другие. Многие держат в руках флаги РФ различных оппозиционных партий и движений России.

В комментарии УНИАН активист Ильдар Дадин, который за участие в антивоенных пикетах был осужден на три года колонии, заявил, что его деятельность, как и ранее, направлена на прекращение войны против Украины. "Я чувствую, что вина за ту кровь, которая пролита моей страной в Украине, лежит и на моей совести, как на гражданине России, который не смог это предотвратить", - сказал Дадин, который пришел на митинг с связанным на плечи флагом Украины.

На сцене был установлен баннер с надписью: "Хватит Путина! Хватит войны! Хватит мракобесия! Хватит репрессий! Хватит терпеть Кадырова!". Но его сорвали правоохранители после указания мужчины в штатском.

Ожидается, что акция продлится до 15.00.