В частности, потери врага составили 322 человека и 43 единицы военной техники.

На Таврическом направлении за минувшие сутки российским захватчикам нанесены мощные потери.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины и наступательной операции на Мелитопольском направлении - имеют частичный успех юго-западнее Вербового, что на Запорожье", - говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook.

В то же время, за прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных, 29 авиационных ударов, провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг не оставляет попыток, при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши воины отбили 3 атаки врага и сбили еще один вражеский штурмовик Су-25. Ээто уже пятый самолет, сбитый в Донецкой области за последние 10 суток", - сказано в сводке.

В частности, на этом направлении российские оккупанты безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского.

Кроме того, на Марьинском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов в районе Марьинки и 4 атаки - возле Новомихайловки.

Также, на шахтерском направлении украинские воины нанесли противнику потери в районе Новомайорского Донецкой области и сдерживают его в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

Вместе с тем, в Токмаке Запорожской области, используя гражданских в качестве живого щита, российские террористы массово расселяются в многоэтажных домах, в квартирах, где проживает местное население.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1434 огневых задачи. Общие потери врага составили 322 человека. Уничтожено 43 единицы военной техники противника. В частности, 3 танка, 3 ББМ, 12 артиллерийских систем, две РСЗО, один самолет, 13 БПЛА, 5 единиц автомобильной и 2 – специальной техники оккупантов", - говорится в сводке.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери РФ по 19 октября 2023 года ориентировочно составили убитыми около 290 тыс. 680 человек, в том числе 630 человек за минувшие сутки.

За прошедшие сутки войска РФ атаковали на нескольких направлениях. На фронте произошло 80 боевых столкновений.

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается тяжелой. Из-за обострения боевых действий гуманитарную помощь не завозят, а в городе остаются около 1600 человек.

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