Российские военные несут потери, но продолжают убивать мирных жителей и целят по жилым кварталам.

На южном направлении, где местные жители страдают от террора российских захватчиков, подразделения ВСУ за сутки ликвидировали почти полсотни оккупантов и много вражеской техники. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины.

"Враг продолжает террор мирного населения, а Силы обороны ведут боевую работу по уничтожению врага и его потенциала: выбиваем их с огневых позиций, уничтожаем технику и логистику, пункты управления и боепоставки," - отметили в пресс-службе.

В частности, за минувшие сутки ликвидировано 47 оккупантов. Уничтожены два танка противника, реактивная система залпового огня "Град", шесть орудий, девять единиц автобронетехники и три лодки. Также уничтожен полевой пункт боепоставки, пункт управления БпЛА "Орлан-30" и два наблюдательных пункта российских захватчиков.

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Отмечается, что сейчас корабельная группировка вражеского флота развернута в количестве 10 единиц, из них 9 - в Черном море и один - в Азовском. Ракетоносители сейчас заведены в пункты базирования.

В то же время противник в течение суток 5 раз применил авиацию, направив 19 управляемых авиабомб по Бериславскому району - бомбил Ольговку, Казацкое, Веселое. Повреждены около 30 частных домов. Также ночью с самолетов тактической авиации ракета Х-59 была выпущена по Криворожью, но силы ПВО ее метко уничтожили.

Враг продолжает применять ударные дроны разных типов: три FPV-дрона были запущены на Херсонщине и три БпЛА типа "Shahed-131/136" - по Николаевщине. Два "Шахеда" сбиты силами ПВО, но обломками одного из БПЛА повреждено складское здание на сельхозобъекте, которое не эксплуатируется. Еще один беспилотник попал в окраину населенного пункта.

Также российская армия не прекращает сбросы с дронов осколочных боеприпасов по населенным пунктам Правобережья - за минувшие сутки зафиксировано три таких случая.

Кроме того, враг совершил более 70 артиллерийских обстрелов с использованием около 460 снарядов, в том числе 10 обстрелов населенных пунктов Херсонщины и Куцурубской общины Николаевщины. В результате обстрелов ранены 4 гражданских, повреждены 3 частных дома и гараж.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, за минувшие сутки противник совершил 105 обстрелов Правобережья Херсонщины, выпустив 580 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, ЗУ-23-2, танков, авиации и БПЛА. Только по Херсону враг выпустил 23 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода и парка в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 4 - получили ранения", - рассказал чиновник.

В частности, в результате удара по микрорайону Остров (Херсон) пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами. Еще один "прилет" был по населенному пункту Ольгиевка - травмирован 47-летний мужчина.

"Пять ударов авиаударов пришлось по Казацкому", - добавил Прокудин.

Война в Украине - ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, вчера в Николаевской области в результате удара погибли два человека. Их тела спасатели деблокировали из-под завалов разрушенного заведения питания. Еще один человек травмирован.

В Силах обороны юга говорят, что в целом оперативная обстановка в зоне ответственности этих подразделений ВСУ остается напряженной. Однако признаков формирования наступательных группировок со стороны РФ пока не обнаружено, продолжается контрбатарейная борьба, маневры доступными силами и средствами.

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