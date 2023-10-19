Виталий Барабаш отметил, что из-за обстрелов гуманитарную помощь доставлять невозможно.

Ситуация в Авдеевке Донецкой области остается тяжелой. Из-за обострения боевых действий гуманитарную помощь не завозят, а в городе остаются около 1600 человек.

"По состоянию сегодня на утро 1601 человек остается в городе. Понемногу продолжается эвакуация: вчера мы вывезли четыре человека, а позавчера деять. Надеюсь, что такие обстоятельства (обострение боевых действий - УНИАН) все-таки людей немного будут принуждать принимать решения про эвакуацию", - сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

При этом он указал, что жить в Авдеевке сейчас "действительно очень сложно".

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"Мы даже прекратили ввоз гуманитарной помощи именно в период обострения, хотя она есть в городе, есть продукты питания, есть медицина в достаточном количестве, резервы есть", - подытожил глава ГВА.

Стоит отметит, что до 2020 году в Авдеевке проживало около 32 тысяч человек.

Бои за Авдеевку - последние новости

Россияне активизировади наступательные действия в районе Авдеевки, чтобы окружить город в Донецкой области. Аналитики американского Институт изучения войны считают, что оккупанты вряд ли смогут окружить Авдеевку.

В свою очередь военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил, что военной цели в захвате Авдеевки нет. Он уточнил, что штурмы города - лишь попытки врага оттянуть украинские силы с других направлений, а также продемонстрировать свою силу

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