На фронте произошло 80 боевых столкновений.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали на нескольких направлениях.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке, на фронте произошло 80 боевых столкновений, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Кисловка Харьковской области, а также более 10 атак противника возле Надежды Луганской области. На Лиманском направлении силы обороны отразили 5 атак врага в районе Макеевки Луганской области.

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В то же время, как проинформировали в Генштабе, на Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток при поддержке авиации окружить Авдеевку. Наши воины отбили 3 атаки врага. Также безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении наши защитники отбили 17 атак врага в районе Марьинки и еще 4 - в районе Новомихайловки Донецкой области. На шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сводке говорится, что на Запорожском направлении наши защитники сдерживают оккупантов в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки Запорожской области.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Силы обороны Украины ведут наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех юго - западнее Вербового Запорожской области, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - заявили в Генштабе.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня. Они поразили 2 пункта управления, зенитно-ракетный комплекс "Тор", радиолокационную станцию "Зоопарк-1М" и 11 артиллерийских средств противника.

С тем потери России в войне уже превысили 290 тысяч человек.

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