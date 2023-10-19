За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 630 российских захватчиков.
Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 19 октября, ориентировочно составили 290 тыс. 680 человек. В течение суток Силы обороны ликвидировали 630 российских оккупантов.
Также в Генштабе проинформировали об уничтожении немалого количества вражеской техники противника, в частности:
- танков ‒ 4 тыс. 992 (+11);
- боевых бронированных машин ‒ 9 тыс. 437 (+17);
- артиллерийских систем - 6 тыс. 983 (+39);
- РСЗО – 818 (+4);
- средства ПВО ‒ 548 (+1);
- самолетов - 320 (+1);
- вертолетов - 324 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 318 (+17);
- автомобильной техники и автоцистерн - 9 тыс. 337 (+34);
- специальная техника - 985 (+3).
В то же время количество уничтоженных крылатых ракет, кораблей, катеров и подводных лодок не изменилось.
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В течение прошедших суток на различных направлениях фронта произошло около 80 боевых столкновений. ВСУ сдержали врага и отбили все атаки.
По данным аналитиков ISW, подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября высадились на левый берег Херсонской области, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. По состоянию на 18 октября захватчики контролировали только южную часть Песчановки.
Недавно ВСУ первые в истории ударили ракетами ATACMS по аэродромам.