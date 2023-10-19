Также за сутки уничтожено 11 вражеских танков, 17 ББМ, 39 артиллерийских систем, четыре РСЗО и тому подобное.

За сутки Вооруженные силы Украины уничтожили еще 630 российских захватчиков.

Как сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро, 19 октября, ориентировочно составили 290 тыс. 680 человек. В течение суток Силы обороны ликвидировали 630 российских оккупантов.

Также в Генштабе проинформировали об уничтожении немалого количества вражеской техники противника, в частности:

Видео дня

танков ‒ 4 тыс. 992 (+11);

боевых бронированных машин ‒ 9 тыс. 437 (+17);

артиллерийских систем - 6 тыс. 983 (+39);

РСЗО – 818 (+4);

средства ПВО ‒ 548 (+1);

самолетов - 320 (+1);

вертолетов - 324 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 тыс. 318 (+17);

автомобильной техники и автоцистерн - 9 тыс. 337 (+34);

специальная техника - 985 (+3).

В то же время количество уничтоженных крылатых ракет, кораблей, катеров и подводных лодок не изменилось.

Война в Украине - последние новости

В течение прошедших суток на различных направлениях фронта произошло около 80 боевых столкновений. ВСУ сдержали врага и отбили все атаки.

По данным аналитиков ISW, подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября высадились на левый берег Херсонской области, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. По состоянию на 18 октября захватчики контролировали только южную часть Песчановки.

Недавно ВСУ первые в истории ударили ракетами ATACMS по аэродромам.

Вас также могут заинтересовать новости: