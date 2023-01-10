Речь о возможных путях продвижения противника.

Вооруженные силы Украины продолжают укреплять оборону Киевщины. Инженерно-саперные подразделения усилили систему инженерных заграждений на севере области. Они заминировали танкодоступные участки на потенциальных путях продвижения противника.

Такой информацией поделился командующий сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк. В его Telegram-канале появилось сообщение: "Подразделениями группировки сил и средств обороны Киева наращиваются не только рубежи обороны, но и система инженерных заграждений на севере Киевщины. Инженерно-саперными подразделениями в первую очередь проводится минирование танкодоступных участков местности и путей вероятного выдвижения противника: дороги, лесные полосы, линии электропередач и тому подобное".

Павлюк сообщил, что основная цель минирования — препятствовать быстрому вклиниванию врага в боевые порядки украинских защитников. Если противник не сможет преодолеть участок со взрывными устройствами, то ему будет проще нанести огневое поражение с помощью артиллерии. Павлюк также опубликовал фото, которые демонстрируют процесс минирования местности.

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Потенциальное повторное наступление на Киев: что известно

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 декабря сообщил, что Россия готовит 200 тысяч оккупантов. Этот резерв будет использован для повторного наступления на Киев.

В то же время похожим заявлением отметился министр обороны Украины Алексей Резников. Он не упоминал Киев, но заявил о подготовке новой масштабной атаки со стороны России. Наступление, скорее всего, пройдет в феврале.

На прошлой неделе Павлюк рассказал, что в случае наступления из Беларуси противника планируют остановить еще на границе. Последнюю превратили в "сплошные завалы и минные поля".

Согласно грубым расчетам военного эксперта Александра Коваленко, на территории РБ сейчас нет и десятой части техники, необходимой для организации повторного наступления на Киев.

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