Для готовящихся к вторжению в Украину российских 75 БТГр необходимо накопить минимум 825 танков и не только, отметил обозреватель.

Военный эксперт Александр Коваленко спрогнозировал, сколько военной техники понадобится россиянам для того, чтобы осуществить имеющую шансы на успех новую попытку захватить Киев со стороны Беларуси.

"24 февраля 40 тысяч "элитных" оккупантов не смогли взять Киев, то сколько "чмобиков" надо отправить на его штурм? Явно не 40 тысяч. Давайте предположим, что 60 тысяч. 60 тысяч это, грубо говоря, 75 БТГр. А теперь самое интересное - какова комплектация техникой БТГр?... Для 75 БТГр, готовящихся к вторжению в Украину необходимо накопить 825 танков, 2 475 ББМ, по 900 САУ и РСЗО, 225 ЗРК/ЗРПК и РЭБ", - предположил эксперт.

По его словам, такого ресурса на территории Беларуси и близко на сегодня нет:

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"Даже 10-й части от него. Да, они свозят в Беларусь технику, но не в таком количестве. Но, допустим, свезут, хотя не свезут, что потом? А потом - формирование ударной группировки, что так же занимает энное количество времени и затраты энного ресурса. Если же все вышеизложенное для этих 75 БТРг проигнорировать и отправить в Украину маршевые батальоны - то это будет мясорубка. Бессмысленная и беспощадная мясорубка, которая закончится даже быстрее, чем противостояние на северном плацдарме в феврале-марте этого года", - уверен Коваленко.

Новое наступление РФ на Киев: что сообщалось

Напомним, на днях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ готовит 200 тысяч военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины, россияне могут предпринять еще одну попытку захватить Киев:

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн - все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 миллиона человек. Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев".

Военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин оценивая угрозу нового наступления РФ на Киев, отметил: "Я сомневаюсь, что можно захватить Киев таким количеством солдат, но можно осуществить попытку его окружения".