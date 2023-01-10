Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте, заявил в интервью ТСН руководитель КМВА Сергей Попко.
Он отметил, что повестки должны содержать подпись руководителя территориального комплектования и социальной поддержки, а также мокрую печать.
"В повестке должны быть указаны: дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться", - сказал Попко.
Кто может вручать повестки
Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в частности учреждений образования, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов.
Мобилизация в Украине – когда ждать новую волну
Всеобщую мобилизацию в Украине объявили в первые дни полномасштабного вторжения России.
Всего законодательством предусмотрены четыре волны мобилизации: все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет. Но призыву подлежат не все, а лишь необходимое для ВСУ количество солдат. Сейчас Украина находится во второй волне мобилизации.
Россия готовится призвать в ряды оккупантов еще 500 тысяч человек, чтобы пойти в наступление весной и летом, считают в украинской разведке.
Сейчас "частично мобилизованные" россияне пополнили разгромленные в боях подразделения врага – на южном и восточном направлениях.