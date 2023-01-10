Всеобщую мобилизацию в Украине объявили в первые дни полномасштабного вторжения России.

Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте, заявил в интервью ТСН руководитель КМВА Сергей Попко.

Он отметил, что повестки должны содержать подпись руководителя территориального комплектования и социальной поддержки, а также мокрую печать.

"В повестке должны быть указаны: дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться", - сказал Попко.

Кто может вручать повестки

Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в частности учреждений образования, физические лица-предприниматели, управляющие многоквартирных домов.

Мобилизация в Украине – когда ждать новую волну

Всеобщую мобилизацию в Украине объявили в первые дни полномасштабного вторжения России.

Всего законодательством предусмотрены четыре волны мобилизации: все граждане в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет. Но призыву подлежат не все, а лишь необходимое для ВСУ количество солдат. Сейчас Украина находится во второй волне мобилизации.

Россия готовится призвать в ряды оккупантов еще 500 тысяч человек, чтобы пойти в наступление весной и летом, считают в украинской разведке.

Сейчас "частично мобилизованные" россияне пополнили разгромленные в боях подразделения врага – на южном и восточном направлениях.

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