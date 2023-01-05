Повторное наступление оккупантов на Киев вполне возможно и для этого ведутся соответствующие работы.

Командующий сил обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в случае повторной попытки оккупантов наступать на Киев с территории Беларуси наши военные остановят врага еще на границе.

В недавнем эфире телемарафона он отметил, что на сегодня вся граница с Беларусью представляет собой "сплошные завалы и минные поля". Чтобы пройти через них, врагам понадобятся усилия.

По словам командующего обороной столицы, Украина постоянно отслеживает все движение российских подразделений, их новые точки дислокации и полигоны. Учитывая это военно-политическое руководство будет иметь время для оповещения граждан в случае повторной попытки РФ наступать на Киев.

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К тому же, по ним спланирован огонь артиллерии, работа снайперских и мобильных огневых групп. Мы не планируем пропустить их дальше границы - акцентировал Павлюк.

Залужный также предупреждал о возможном повторном наступлении на Киев

Главнокомандующий ВСУ отметил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, чтобы бросить их на войну против Украины. Залужный не сомневается в том, что оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев.

Министр обороны Украины Алексей Резников также уверен, что Россия готовит новую волну мобилизованных резервистов и будет зимой, в частности в феврале, прибегать к эскалации войны.

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