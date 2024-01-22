Также будут изымать все книги, изданные на украинском языке, которые еще остались.

На временно оккупированной территории Луганской области ФСБшники поручили руководителям учебных заведений предоставить списки работников, которые начали работать еще до захвата этих территорий в 2014 году.

Как сообщает глава Луганской ОВА Артем Лисогор, во исполнение запроса российской спецслужбы оккупационное министерство образования требует предоставить списки людей, которых будут проверять на "идейность".

Кроме того, по учебным заведениям распространили приказ об изъятии из библиотек всей литературы, изданной на украинском языке. Как отмечается, речь идет как о художественной, если таковая еще остались, так и о научных. Под эту категорию попадают методические издания и пособия, разработанные и изданные непосредственно этими учреждениями.

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Пропаганда на оккупированной территории

В ноябре прошлого года на временно оккупированные территории Украины прибыла группа российских художников, которые должны создать серию пропагандистских муралов. Художники должны нарисовать ряд стенописей на домах в городах, которые уничтожили их же сограждане.

Как известно, на временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют украинских детей вступать в свои пропагандистские организации. Каждую контролирует отдельное кремлевское кодло: для младших школьников - "Орлята России" (аналог советских "Октябрят") - Министерство просвещения РФ. Для старших – "движение первых" (аналог советских пионеров) - Путин. Для военизации детей - "Юнармия" (Минобороны РФ) и кадетские классы (Росгвардия).

В начале этого года ЦНС сообщал, что на оккупированный юг Украины РФ отправила "идеологов" ФСБ для усиления репрессий.

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