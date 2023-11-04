Дома для раскрашивания выбирает оккупационная администрация.

На временно оккупированные территории Украины прибыла группа российских художников, которые должны создать серию пропагандистских муралов.

Как информирует Центр национального сопротивления, рисунки будут превозносить захватническую политику Кремля.

Отмечается, что художники должны нарисовать ряд стенописей на домах в городах, которые уничтожили их же сограждане. На стенах появятся лица военных преступников.

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По данным ЦНС, проект финансируется за гранты Кремля, а дома для раскрашивания выбирает оккупационная администрация.

"Центр национального сопротивления замечает, что каждый пропагандист является таким же преступником как солдат и, следовательно будет нести ответственность. Движению сопротивления известен каждый", - отметили в центре нацсопротивления.

Российская пропаганда на оккупированной территории Украины

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что на временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют украинских детей вступать в свои пропагандистские организации. Каждую контролирует отдельное кремлевское кодло: для младших школьников - " Орлята России "(аналог советских "Октябрят") - Министерство просвещения РФ. Для старших – "движение первых" (аналог советских пионеров) - Путин. Для военизации детей - "Юнармия" (Минобороны РФ) и кадетские классы (Росгвардия).

Также Захватчики промывают школьникам мозги, рассказывая об "экстремизме" ВСУ.

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