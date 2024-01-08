Враг пытается обнаружить противников движения сопротивления.

Россия продолжает усиливать свое влияние на временно оккупированных территориях юга Херсонской области. Туда отправили очередных "идеологов" из ФСБ.

"Поскольку контроль над данным регионом является ключевым для обеспечения логистики на ВОТ Крымского полуострова, Кремль отправил туда очередную партию сотрудников ФСБ. По имеющейся информации, цель данного шага со стороны оккупантов это усилить проведение обысков домов местных жителей", - сообщает ЦНС.

По информации сопротивления, особое внимание оккупанты будут уделять проверке личных документов — прежде всего у тех граждан, кто не поддерживает оккупацию. Кроме того, враг продолжит принудительные паспортизацию.

Видео дня

"Данные мероприятия происходят на фоне регулярных ударов Сил обороны Украины по ключевым военным объектам во вражеском тылу. В связи с чем, оккупанты стремятся выявить представителей движения сопротивления, поскольку деятельность украинского подполья очень мощная на данном направлении", - объясняют в ЦНС.

Как отмечается, работники ФСБ также обеспечивают дополнительную охрану для коллаборантов в органах управления и лиц, привлеченных к организации и проведению "избирательного процесса" на ВОТ.

Война в Украине - ситуация на оккупированных территориях

Как ранее сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях критически обостряется гуманитарная ситуация.

На захваченных россиянами территориях фиксируются проблемы с водоснабжением, отоплением и медикаментами. Оккупанты не восстанавливают гражданскую инфраструктуру, которую же сами разрушили во время захвата городов.

Захватчики массово присваивают недвижимость украинцев на оккупированных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: