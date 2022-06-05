Оккупанты также возобновили практику выдачи людям продуктов питания за выполненную работу.

В Мариуполе оккупационные власти заставляет молодежь участвовать в "фильтрационных" мероприятиях, за отказ угрожают мобилизацией.

Об этом в Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Гуманитарная помощь от оккупантов уже сокращена. Теперь ее выдают исключительно людям пенсионного возраста. Всем остальным исключительно за "работу". Практика за работу возобновилась", - отметил он.

Также, по данным Андрющенко, оккупанты заставляют молодых людей записываться в "дружины" и помогать мобильным патрулям, в т. ч. в проведении фильтрационных мероприятий. За отказ угрожают мобилизацией в армию "ДНР".

"Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев", - резюмировал он.

Ситуация в Мариуполе:

Российские оккупанты полностью уничтожили почти 1 300 многоэтажек в Мариуполе, поэтому реальное количество погибших жителей города может быть в разы больше озвученных 22 тысяч.

Российские оккупанты отправляют в "фильтрационные лагеря" жителей Мариуполя, которые хотят покинуть разрушенный город, после чего их депортируют в депрессивные регионы России. Таких лагерей немало на оккупированных врагом территориях Украины.

3 июня Андрющенко заявил, что российские захватчики приняли решение об усилении "режима фильтрации" в Мариуполе.

"Де-факто решили путем процедурного затягивания остановить перемещение между районами города и остановить выезд из него. Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украину. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива", - отметил он.

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