Петр Андрющенко отметил, что российские оккупанты закрывают город на карантин.

Российские оккупанты закрыли Мариуполь на карантин. В городе началась первая фаза эпидемии.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона.

"Все то, что попадает в акваторию моря, все то, что попадает не только в акваторию моря, а все те источники, откуда берется вода через дренаж, мы же понимаем - неглубокие могилы дают соответствующие результаты, гниение мусора на улицах - все это попадает в воду, в море, в источники питьевой воды и риск эпидемии не просто угрожающий, а он уже такого уровня, что в принципе мы фиксируем единичные случаи, насколько мы можем фиксировать, позволяющие говорить, что эпидемия в принципе началась", - заявил советник мэра.

По его словам, в городе растет уровень смертности.

"Все это говорит о том, что фактически Мариуполь уже попал в первую фазу эпидемии. И частично это подтверждают, потому что наши источники власти подтверждают, что фактически город закрывают на карантин. Сейчас это более легкий вариант карантина, более бюрократический. Но я думаю, что и там уже понимают, что эпидемия пошла", - отметил Андрющенко.

При этом он считает, что в Мариуполе может быть холера, дизентерия или другая вирусная инфекция, поражающая желудочный тракт.

"Самое страшное, что даже такая вроде бы банальная вещь как дизентерия в нынешних условиях неработающей медицинской системы, отсутствие лекарств, отсутствие лабораторий, отсутствие всего того, к чему мы привыкли, отсутствие вакцин в Мариуполе, даже такое штука как эпидемия дизентерии может привести к десяткам тысяч погибших. Здесь даже и холеры не следует ожидать. А если холера — то вообще последствия очень сложно просчитать", - подытожил чиновник.

Как ранее сообщал УНИАН, Мариуполь заблокирован российскими оккупантами с 1 марта. Ситуация в Мариуполе ужасная и продолжает ухудшаться.

В городе людям угрожает смертельная опасность не только из-за обстрелов, но и из-за угрозы подхватить холеру, дизентерию или кишечную палочку, потому что отсутствует централизованное водоснабжение и канализация, разлагаются тысяч тел, катастрофически нехватает питьевой воды и еды.

Об этой угрозе заявил и менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине доктор Дорит Ницана. По его словам, в Мариуполе оккупанты частично восстановили водоснабжение, но из-за значительных и нередких повреждений труб питьевая вода смешивается с утечками из канализации, что несет серьезные негативные последствия.

Санитарный врач Игорь Кузин также опасается, что эпидемия холеры может вспыхнуть в городах, где проходят активные боевые действия, потому что заражение происходит через грязную воду.

В свою очередь российские оккупанты начали манипулировать заявлениями об эпидемии и стали расширять массовые захоронения в Мариуполе.

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