Сегодня Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Колонна российских танков зашла в пределы нескольких населенных пунктов Луганской области, выставив перед военной техникой автомобили с символикой ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

"На Луганщине на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил вперед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия", - говорится в сообщении.

Пограничники с побратимами из ВСУ и НГУ держат оборону.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР"и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.