В Сватово десять неизвестных, выполняя роль местных жителей, поблагодарили РФ за "освобождение".

На Луганщине оккупанты записали фейковое видео в поддержку Путина. Они работали по "методичке". Видео снимали в Сватово, десять неизвестных, которые выполняли роль местных жителей, благодарили президента РФ за "освобождение".

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация.

Так, российские оккупанты распространяют агитационные письма. Также они создают видео, на которых "украинцы" якобы поддерживают режим Путина. Но это неправда, это - психологическое давление.

"Оккупационные власти так называемых "ДНР" и "ЛНР" при поддержке РФ продолжают внедрение антигосударственной политики в сторону Украины. Цель у них одна – показать как можно большей части украинцев, что все мы якобы ждем Россию. Оккупанты или своими силами, или под угрозами заставляют людей обращаться к Путину "с благодарностью за освобождение", записывают соответствующие видео", - сообщается в ОГА Луганщины.

В Сватово также выдают "инструкции" для записи фейковых видео. Оккупанты пытаются оказать психологическое давление на мирное население Украины, особенно там, где нет интернета и телевидения.

"В городе, мирные жители которого выгоняли оккупантов дважды: в 2014 году и неделю назад. Съемочную площадку обустроили возле сватовского военкомата. Роли "сватовчан" исполняют десять неизвестных с триколорами... Таким образом россияне хотят дискредитировать украинскую власть, рассчитанную на построение мирной, могучей и богатой страны. И главное, враг хочет сломать людей, их веру в мир, в мощь наших защитников, в последующее европейское развитие страны", - добавили в Луганской ОГА.

Украинцев призывают не поддаваться путинской пропаганде, даже если о ней будет рассказывать родственник или начальник. России не удался блицкриг на фронте, поэтому она направила усилия на раскол украинской нации изнутри, отметили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Луганщине оккупанты сбежали от ВСУ оставив зенитную установку и грузовик с боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: