Отмечается, что обследование является бесплатным для жителей общины.

На Киевщине проведут радиационное обследование территорий, которые находились во временной оккупации войсками РФ.

Об этом говорится в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

"Вниманию жителей Иванковской территориальной общины! В июне специалисты ГНТЦ ЯРБ по поручению Госатомрегулирования проведут радиационное обследование территорий Киевской области, которые находились во временной оккупации войсками рф", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ввиду того, что техника российской армии совершила вторжение в Украину с территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения, существуют риски, связанные с переносом радиоактивного загрязнения за ее пределы.

"Если оккупационные войска страны-агрессора находились на территории вашей усадьбы в Иванковской ОТГ и оставили следы своего пребывания, предлагаем предоставить запрос на радиационное обследование, заполнив форму по ссылке: https://bit.ly/3xp94pb или обратившись по номеру телефона (044) 422 55 43 к специалистам. Анонимные запросы не будут рассматриваться. Будут обследоваться только территории, на которых было проведено разминирование", - отмечают в заметке.

В ведомстве также подчеркнули, что радиационное обследование является бесплатным для жителей общины.

Напомним, после освобождения от оккупантов на Киевщине эксгумировано более 1,3 тысячи тел погибших.

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