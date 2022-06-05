Над Обуховским районом Киевщины силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету.
Об этом в своем Telegram сообщает Киевская областная военная администрация.
"Сегодня утром над Обуховским районом силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется. Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что 5 июня силы РФ обстреляли территории, которые находится в непосредственной близости к Броварской территориальной громаде Киевщины. Информация о разрушениях не поступала.
Также сообщалось, что утром в Днепровском и Дарницком районах Киева были взрывы. По данным местных властей, противник нанес ракетные удары по объектам инфраструктуры. В результате вражеской атаки в столице Украины пострадал один человек и был госпитализирован.
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