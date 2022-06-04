При этом личности более двух сотен погибших не установлены.

После освобождения от оккупантов на Киевщине эксгумировано более 1,3 тыс. тел гражданских.

Как сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Елена Матвеева, расстрелянных и замученных россиянами украинцев до сих пор находят на Киевщине.

"По состоянию на сейчас эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы", - отметила она.

По словам Матвеевой, при этом личности более двух сотен погибших не установлены.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 апреля появилась информация от Генштаба ВСУ об окончательном освобождении всей Киевской области от российских оккупантов.

После освобождения области правоохранители оказались массовые захоронения с сотнями убитых гражданских.

Некоторых людей оккупанты расстреливали прямо на дорогах и оставляли их тела на улицах. У многих убитых были связаны белой лентой руки. Русские убивали и насиловали, издевались и пытали людей.

Кроме того, оккупанты, отступая, минировали двери домов, подвалы, дворы, детские площадки.

Вас также могут заинтересовать новости: