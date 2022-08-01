Армия РФ несет потери на этом направлении.

В Бериславе на Херсонщине российские захватчики развернули военный госпиталь на базе больницы.

Об этом сообщает заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в своем Telegram-канале.

По его словам, захватчики несут существенные потери на этом направлении и колличество "300-х" постоянно увеличивается.

В госпиталь оккупанты привезли около 40 врачей из Российской Федерации, но расселить в городе их так и не смогли.

"Пытались их расселить по оставленым людьми жилищам, но местные их прогнали - так что пока военные врачи вынуждены жить в одном из корпусов больницы", - рассказал Соболевский.

Напомним, что ранее во временно оккупированном Херсоне не смогли полноценно заработать все отделения оккупационного "Промсвязьбанка" из-за того, что местные жители не хотят там работать.

Также в Херсонской области россиянам не хватает людей для организации и проведения псевдореферендума. Его даты переносили уже несколько раз.

По данным Bloomberg, Кремль хочет аннексировать оккупированные территории Украины уже в сентябре.

Ранее сообщалось, что российские захватчики изменили тактику борьбы с партизанами из-за деятельности украинского подполья.

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