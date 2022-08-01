Захватчики начали использовать БПЛА для наблюдения за местами массового скопления людей.

Российские оккупанты изменили тактику борьбы с партизанами из-за деятельности украинского подполья.

Об этом сообщает созданный Силами специальных операций Украины сайт "Сопротивление".

Теперь оккупанты во время антипартизанских рейдов не надевают военную форму, а также передвигаются на автомобилях с украинскими номерами.

Кроме того, фиксируются случаи использования россиянами разведывательных БПЛА для наблюдения за местами массового скопления людей, такими как рынки, кафе и центральные площади.

В пгт Брилевка на Херсонщине захватчики выселили людей из домов в радиусе 400 метров от железнодорожной станции, где они загружают военную технику. Саму станцию оцепили, чтобы местные жители не передавали информацию о движении вражеской техники Вооруженным силам Украины.

В то же время оккупанты продолжают проверять смартфоны, компьютеры и документы у жителей юга Украины. Во время обысков в домах людей ищут стрелковое оружие, которое затем изымают несмотря на разрешения на него.

"Ведь понимают против кого это оружие будет направлено во время контрнаступления ВСУ", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что луганские партизаны сожгли распределительную коробку управления железной дорогой возле Сватово.

А в Херсоне партизаны взорвали автомобиль коллаборантов, в котором находилось два человека.

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