По его словам, украинцы не хотят участвовать в преступной деятельности.

В Херсонской области украинцы, имеющие опыт проведения выборов, избегают сотрудничества с россиянами по организации псевдореферендума.

Об этом в эфире "Эспрессо" заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По словам чиновника, оккупанты готовятся к псевдореферендуму по своему установленному графику.

"Мы очень внимательно наблюдаем и отслеживаем процессы, связанные с организацией фейкового референдума на Херсонщине. У них очень большая проблема с формированием избирательных комиссий, потому что наши люди отказываются принимать в этом участие, и каждый, кто имеет опыт, знает, что это криминал и предательство", - сказал Соболевский.

Украинцы, которых пытаются привлечь, или придумывают причины для отказа, или сразу предлагают оккупантам пойти за русским кораблем.

"У кого-то резко со здоровьем "плохо", кто-то прямо говорит, кто-то просто отправляет их за русским кораблем. Они не могут сформировать необходимое количество участковых комиссий. Сформировать избирательную комиссию - нужно 7-10-12 человек, но чтобы провести "референдум" в Херсонской области, им нужны сотни людей - у россиян их нет", - пояснил Соболевский.

Напомним, несколько ранее оккупанты объявили о создании "виборкомів".

Вас также могут заинтересовать новости: