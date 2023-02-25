Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий.

В Херсонской области российские военные забирают у местных жителей лодки и другие плавсредства.

"На временно захваченной территории Херсонской области российские захватчики обыскивают дома и изымают лодки и другие плавсредства. Ранее такие действия совершались перед уходом из правобережной части Херсонской области и для проведения диверсионных действий", - сообщает Генштаб ВСУ.

Тем временем уничтожив более 80% жилого фонда Мариуполя Донецкой области, враг предлагает жертвам этих бомбардировок получить жилье в новостройках на окраинах разрушенного города.

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"Впрочем, рассчитывая на то, что вместе с жильем были уничтожены документы, которые подтверждают право собственности, оккупанты цинично выдвигают обязательное условие их наличия для получения нового жилья", - отмечают в Генштабе.

Ситуация на Херсонщине

Россияне регулярно обстреливают Херсонскую область. Так, Россия 21 февраля 2023 года обстреляла из "Градов" Херсон в городе зафиксировали около 20 взрывов.

21 человек в Херсоне пострадала в результате обстрелов армии РФ, из них пять погибло.

Недавно на юг оккупированной части Херсонской области завезли 200 русских гвардейцев, чтобы подавлять бунты, которые возникают среди русских из-за недовольства командованием.

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