Морально-психологическое состояние подразделений оккупантов не очень высокое-они не удовлетворены командованием и обеспечением.

На юг оккупированной части Херсонской области завезли 200 российских гвардейцев, чтобы подавлять бунты, которые возникают среди россиян из-за недовольства командованием. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"На днях туда (на оккупированную часть Херсонской области - УНИАН) было направлено порядка 200 военнослужащих росгвардии для того, чтобы усилить давление на местное население и навести порядок внутри подразделения, где просыпается этот бунтарский дух", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, морально-психологическое состояние подразделений оккупантов не очень высокое - они растеряны, бунтуют, они не удовлетворены командованием и обеспечением.

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Ситуация на Херсонщине

Россияне регулярно обстреливают Херсонскую область. Так, вчера ворожа артиллерия в очередной раз накрыла Херсон огнем. Российские снаряды полностью разрушили здание производственной базы одного из предприятий.

Также 13 февраля российские оккупанты обстреляли дома людей в селе Ингулецна Херсонщине. В результате атаки погибла женщина, а еще один житель был ранен.

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