Херсонцы отказываются пользоваться российскими рублями.

На Херсонщине оккупанты угрожают предпринимателям пожарами в магазинах, где отказываются выставлять ценники в рублях и принимать российские деньги.

Об этом сообщил депутат облсовета, советник председателя ОВА Сергей Хлань.

"Херсонцы не хотят пользоваться российскими рублями. Они здесь не нужны. Предприниматели отказываются ставить двойные ценники в магазинах. Поэтому от оккупантов в городе расклеили вот такие листовки. Единственная возможность у россиян хоть где-то ввести рубли-угрозы забрать или уничтожить имущество", - говорится в сообщении.

"Если указ о бивалютной системе не будет выполнен, ваше имущество перейдет под руководство ВЦА, в худшем случае... магазин случайно сгорит однажды ночью", - угрожают оккупанты в распространенных листовках.

Напомним, в Херсонском облсовете дали прогноз относительно быстрого освобождения региона от оккупантов.

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