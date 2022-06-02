Не обошлось и без советских песен с российскими мультфильмами.

На Херсонщине рашисты решили создать очередную картинку для пропагандистского телевидения РФ. 1 июня, в День защиты детей, россияне устроили "праздник" под дулами автоматов.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Ко Дню защиты детей оккупанты собрали малышей в местном парке. Там детей ждали аниматоры и "развлечения": караоке под советские песни и просмотр российских мультиков. Все это проходило в сопровождении вооруженных рашистов. Дети могли играть только под контролем и дулами автоматов.

Кроме этого оккупанты предложили детям бесплатную экскурсию в краеведческий музей, из которого до этого рашисты уже вывезли все ценные экспонаты. Даже там детей сопровождали вооруженные боевики.

Ранее УНИАН уже сообщал, что РФ не дала вывезти по "зеленому коридору" с Херсонщины ни одного ребенка. Когда оккупант не предоставил гуманитарного коридора на вывоз взрослых, власть пыталась вывезти интернаты, однако безрезультатно.

Вас также могут заинтересовать новости: