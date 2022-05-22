Захватчики постараются удержать занятые рубежи, чтобы не разорвать логистические пути.

Контрнаступление Сил обороны Украины на Харьковщине дало потрясающий результат. Захватчиков фактически отбросили за границу, но самый главный позитив заключается в том, что на границу вышли подразделения Территориальной обороны и лишь небольшая часть регулярных подразделений ВСУ.

Об этом заявил военный эксперт Владислав Селезнев в интервью OBOZREVATEL.

"В наступательных группах была лишь небольшая часть регулярных подразделений украинской армии, одной из механизированных бригад. В абсолютном большинстве там были подразделения Теробороны, которые состоят из жителей Харькова и Харьковской области. То есть фактически это вчерашние учителя, рабочие, инженеры с оружием в руках выдавили российскую оккупационную армию за пределы государственной границы", - заявил эксперт.

В то же время Селезнев пояснил, что в направлении от Харькова на север располагались и подразделения, укомплектованные из жителей ОРДЛО. Одновременно подразделения российской армии, которые держат оборону к востоку от Старого Салтова – штатные. Эксперт считает, что россияне будут держаться за свои рубежи до последнего, потому что через Волчанск и Купянск проходит ключевая логистическая цепочка обеспечения действий российских войск как на Изюмском, так и на Северодонецком направлениях.

"Поэтому бои там будут очень жесткие. Говорить о том, что в ближайшее время украинская армия сможет преодолеть оборону российских войск, не приходится. Но при условии, если в ближайшее время нам в товарных количествах поступит вооружение и техника от наших западных партнеров, чтобы мы могли работать максимально жестко, максимально эффективно на больших расстояниях, уничтожая российских оккупантов, то дела пойдут быстрее. Поэтому в принципе успех контратак украинских войск напрямую зависит от поставок западного вооружения и техники", - уверен эксперт.

Селезнев отметил, что Россия отказывается садиться за стол переговоров, занимаясь формированием более мощной переговорной позиции с помощью действий российской армии. Эксперт уверен, что россияне хотят иметь возможность политического торга.

"В связи с тем, что продвижение российских войск идет достаточно сложно практически на всех фронтах нынешней войны, россияне максимально оттягивают процесс вступления в эффективную фазу переговоров. Пока украинская армия не получит в товарных количествах ту же военно-техническую помощь от наших западных партнеров, говорить о том, что с русскими можно вести эффективные переговоры, пока не приходится", - отметил экперт.

Селезнев также добавил, что Путин и его генералы лучше всего понимают, когда с ними разговаривают с позиции силы. Именно таким способом их можно склонить к компромиссам. Призывы к совести, к здравому смыслу в случае с российскими переговорщиками не работают.

"Поэтому успех переговорного процесса напрямую будет зависеть от успехов украинской армии на поле боя", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, российские войска сосредоточили свои усилия на возврате позиций, занятых украинскими войсками во время контрнаступления к северу от Харькова 20 мая.

По состоянию на 19 мая на Харьковском направлении с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

Генштаб ВСУ сообщал 19 мая, что противник усилил огневой влияние, пытается сдержать наступление наших войск и выход к государственной границе Украины.

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