Русские продолжали обстреливать Харьков и его окрестности, чтобы отвлечь ВСУ от слаженных наступательных действий в направлении России.

Российские войска сосредоточили свои усилия на возвращении позиций, занятых украинскими войсками во время контрнаступления к северу от Харькова 20 мая.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Такие усилия, пишут аналитики, вероятно, сводят на "нет" атаки, направленные на срыв украинского контрнаступления в северной части Харьковской области с намерением либо выиграть время российских войск для отхода и передислокации на другие направления наступления, либо укрепить оборонительные позиции к северу от Харькова.

Кроме того, российские силы продолжали обстреливать Харьков и его окрестности, что, вероятно, еще больше отвлечет украинские силы от слаженных наступательных действий в направлении границы с Россией, считают эксперты.

На Харьковском направлении по состоянию на 19 мая с 5 мая от российских оккупантов освобождены уже 23 населенных пункта.

Генштаб ВСУ сообщал 19 мая, что противник усилил огневой влияние, пытается сдержать наступление наших войск и выход к государственной границе Украины.

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