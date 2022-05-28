В 2009 году украинец выехал в РФ, где получил российское гражданство, ему сообщили о подозрении в государственной измене и взяли под стражу.

На границе с Беларусью задержали бывшего российского военного с украинским паспортом.

Как сообщает Госпогранслужба в Telegram, пограничники совместно со Службой безопасности Украины задержали бывшего военного РФ, который прикрывался украинским паспортом и пытался попасть в Украину.

По данным правоохранителей, в 2009 году украинец выехал в РФ, где получил российское гражданство.

В течение 2013-2014 годов проходил срочную службу в Вооруженных силах Российской Федерации, а в 2016 году заключил контракт.

"По имеющейся информации, подразделение, в котором служил мужчина, участвовало в военных действиях на Донбассе. Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене и избрали меру пресечения – содержание под стражей", - рассказали в Госпогранслужбе Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Харьковской области двум лицам объявили о подозрении в государственной измене.

Председатель Старого Салтова Эдуард Коновалов и секретарь Ольховского сельсовета Надежда Антонова перешли на сторону российских оккупантов. Теперь им грозит суровое наказание - от 15 лет до пожизненного заключения.

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