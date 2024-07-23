Покровское и Краматорское направления были самыми горячими вчера.

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений, более 40 из них на Покровском направлении.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, самая горячая ситуация была на Покровском направлении, также враг был активным на Краматорском направлении.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 43 штурмовые действия в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лозоватское, Прогресс, Новоселовка Первая, Волчье, Яснобродовка, Уманское и Калиново. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки", - информирует Генштаб.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали 30 раз в районах Бондарного, Миньковки, Васюковки, Григорьевки, Калиновки, Часового Яра, Белой Горы, Ивановского, Богдановки, Клищеевки и Андреевки.

Враг также активно пытался продвинуться на Кураховском направлении. Силы обороны отбили 17 атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где россияне пытались прорвать оборону наших войск.

Противник совершил 16 атак на Торецком направлении - неподалеку Северного, Торецка, Нью-Йорка и Железного.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 13. Силы обороны отражали штурмовые действия РФ у Кондрашовки, Петропавловки, Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского Тернов, Торского, а также Серебрянского леса.

На Северском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Орехово-Васильевки, Выемки и Переездного. Всего произошло восемь боестолкновений.

На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь состоялось три боевых столкновения в районах Малой Токмачки и Роботино.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Приднепровском направлении четыре атаки россиян не имели успеха во время штурма наших оборонительных рубежей на левобережье Днепра.

Отмечается, что за минувшие сутки на Времовском и Гуляйпольском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

Как сообщили в Генштабе, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенных пунктах в частности три ракетных удара с применением трех ракет, а также 96 авиаударов, сбросив 132 КАБа.

При этом авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пункт управления, 5 артиллерийских систем, станцию РЛС и 3 склада боеприпасов.

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Как сообщал УНИАН, ВСУ активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого соприкосновения. В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1220 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, 20 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, две РСЗО, средство ПВО, 36 БпЛА оперативно-тактического уровня, 64 автомобиля и три единицы специальной техники врага.

На Таврическом направлении российские оккупанты начали активно применять тактику массового сброса боеприпасов с БПЛА, большое количество из них содержит отравляющее вещество.

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