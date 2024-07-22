Только в операционной зоне ОУВ "Таврия" оккупанты за сутки задействовали 180 сбросов.

На Таврическом направлении российские оккупанты начали активнее применять тактику массового сброса боеприпасов с БПЛА, большое количество из них содержит отравляющее вещество.

Об этом рассказал спикер оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона. "Кроме того, что враг активно применяет авиацию и артиллерию, есть еще сбросы с БПЛА. Вчера противник за сутки в нашей операционной зоне задействовал 180 сбросов с использованием 266 боеприпасов, сразу 16 из них были с отравляющим веществом. Это большое количество как для одних суток", - акцентировал он.

Он отметил, что на Таврическом направлении сейчас есть два участка, на которых россияне активно штурмуют. "Один - это Ореховское направление, район Роботинского выступа. Там за вчера произошло три боевых столкновения возле населенных пунктов Роботино и Новоданиловка. Шесть военнослужащих противника, которые участвовали в этих атаках, были уничтожены", - сказал Лиховой.

Видео дня

Кроме того, остается активным участок плацдармов на левом берегу Днепра, возле села Крынки. "Там за вчера также было отбито три штурма московитов. И там изо дня в день высокая активность, но наши воины продолжают удерживать працдармы на левобережье Херсонщины. Для иллюстрации скажу о результате боевой работы. В районе населенного пункта Казачьи Лагеря вчера был уничтожен один танк, одна станция РЭБ и один 122-мм миномет",- подчеркнул он.

Характеризуя общую ситуацию на направлении, спикер ОУВ "Таврия" отметил, что "температура" боевых действий "высокая, стабильная, но не самая высокая по сравнению со всей линией боевого соприкосновения". Что касается аномальной погодной жары, то она влияет как на украинских защитников, так и на врага.

"Нужно много воды, а когда логистика затруднена, воду эту очень трудно подносить, иногда приходится ее доставлять буквально дронами. Кроме того, больше горит трава. От прилетов загорается сухостой и это тоже доставляет немалые неудобства военнослужащим. Но, еще раз подчеркну, что это игра, в которую играют двое. Когда можно зажечь зажигательными снарядами противника, то наши военные это делают охотно", - сказал Лиховий.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по информации Генштаба ВСУ, с начала суток на линии фронта произошло 93 боевых столкновения с оккупационными войсками.

Россияне наращивают усилия на Краматорском направлении, атакуют на Харьковском и пытаются прорвать оборону на Ореховском. Кроме того, войска РФ дважды атаковали оборонительные рубежи Сил обороны на левобережье Днепра.

На днях в Силах обороны юга официально подтвердили, что оставили позиции в районе села Крынки. Отмечалось, что большинство основных позиций наших сил в этом населенном пункте разрушены российскими обстрелами.

Вас также могут заинтересовать новости: