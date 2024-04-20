Россияне сосредоточились на нескольких ключевых направлениях и осуществляют непрерывные попытки пробить оборону.

За прошедшие сутки на фронте произошло 102 боевых столкновения. Враг нанес 29 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook, ночью, российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине, применив крылатые ракеты различных типов. Данные по этой террористической атаке уточняются.

На Лиманскомнаправлении оккупанты 13 раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Твердохлебово, Кременная Луганской области и Ямполовка, Терны, Торское Донецкой области.

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На Бахмутскомнаправлении нашими воинами отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевскомнаправлении, нашими защитниками отбито 31 атаку в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Новобахмутовка Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Новопавловскомнаправлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Победа, Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 23 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховскомнаправлении враг 5 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонскомнаправлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки враг совершил 7 безуспешных атак на позиции наших войск.

В то же время, украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава и 1 пункту управления противника.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на субботу, 20 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Пострадавших нет, последствия уточняются.

В то же время Генштаб сообщил, что за сутки украинские воины уничтожили 750 противников. Потери врага на 20 апреля 2024 года начали составлять 458 580 оккупантов.

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