Объектом атаки стал объект промышленности.

В ночь на субботу, 20 апреля, российские оккупанты атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья.

Как сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, в течение суток оккупанты 291 раз ударили по региону. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

"Российские террористические войска вновь атаковали ракетами промышленную инфраструктуру Запорожья. Детали еще уточняются. Пострадавших нет", - отметил Федоров.

Враг нанес 5 авиационных ударов по Работино, Малой Токмачке и Новоандреевке.

32 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

2 обстрела РСЗО накрыли Левадное и Работино.

252 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Левадного и Малиновки.

Поступило 22 сообщения о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

Украина под огнем РФ - последние новости

19 апреля российская оккупационная армия в очередной раз атаковала Одесскую область баллистическими ракетами. Произошло повреждение припортовой инфраструктуры. Пострадал мужчина - с осколочным ранением он госпитализирован.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на внеочередном заседании Совета Украина - НАТО заявил, что российские захватчики нанесли удар по морскому порту "Южный". В частности, несколько ракет попали в сингапурские и украинские портовые сооружения. Глава государства подчеркнул, что российские террористы наносят удары по нашей стране ежедневно и каждую ночь в разных городах и общинах. Он подчеркнул, что такие города как Харьков, Одесса, Сумы, Чернигов, Николаев, Херсон, Днепр и другие не имеют надежной защиты от российских террористов.

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