Ликвидировано еще более 700 противников.

Продолжается война в Украине, и общие потери российских оккупационных сил резко пересекли очередную психологическую отметку - теперь составляют более 458 тысяч человек.

За сутки украинские воины уничтожили 750 противников, и потери врага на 20 апреля 2024 года начали составлять 458 580 оккупантов, поделился Генеральный штаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

В Генштабе добавили, что уничтожено также три единицы вражеской спецтехники, 46 единиц автомобильной техники и автоцистерн, 13 крылатых ракет, 30 беспилотников оперативно-тактического уровня, один самолет (видимо, речь идет о "минусованном" бомбардировщике Ту-22м3), одно средство противовоздушной обороны и 20 артиллерийских систем.

Видео дня

Кроме того, Россия потеряла такое количество бронетехники:

21 боевую бронированную машину;

8 танков.

В Генштабе подчеркнули, что сведения о потерях уточняются.

Потери России на 19 апреля, и какие важные новости о войне надо знать

Российские оккупанты длительное время пытаются двигаться вперед на украинской земле, в том числе в Донецкой области возле города Часов Яр, и несут огромные потери. Общие потери врага на 19 апреля 2024 года в живой силе составляли примерно 457 830 противников.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщали, что механизированные российские оккупационные силы добиваются "незначительных тактических успехов" из-за того, что украинским воинам не хватает артиллерии.

Вас также могут заинтересовать новости: