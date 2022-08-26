За 25 августа россияне убили двух мирных жителей Донетчины: в Северске и Зеленополье.

За минувшие сутки российские военные убили двух мирных жителей Донетчины.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 25 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины: в Северске и Зеленополье. Еще 6 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, 25 августа россияне утром ударили по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела острадали многоэтажки на улице Дарвина. Раздались три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв.

24 августа россияне убили трех мирных жителей Донетчины - в Соледаре. Еще один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

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