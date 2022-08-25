За минувшие сутки захватчики убили трех мирных жителей Донецкой области

Утром оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области.

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях на своей странице в Facebook

"Не очень добрым выдалось утро четверга, 25 августа. Славянск снова обстреляли. На этот раз пострадали многоэтажки на улице Дарвина. Три мощных взрыва. К счастью, обошлось без жертв. Информацию о разрушениях уточняем. Берегите себя", – отметил он.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские захватчики убили трех мирных жителей Донецкой области.

"Россия убивает гражданских! За 24 августа россияне убили трех мирных жителей Донетчины – в Соледаре. Еще один человек получил ранение", – написал он в Telegram.

Кириленко также напомнил, что до сих пор невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее сообщалось, 24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино Днепропетровской области.

Около полуночи президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил о 22 погибших, из них пять человек сгорели в автомобиле, а также погиб мальчик 11 лет, который находился в доме, куда попала российская ракета.

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