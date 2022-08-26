Оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг безуспешно наступал в направлении Соледара, Бахмута и Кодеми.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении враг не оставляет попыток ведения штурмовых и наступательных действий. Продолжает сосредотачивать усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях... На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы Бахмута, Бахмутского, Веселой долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки. У Соледара, Бахмута и Кодемы враг вел наступательный бой, успеха не имел. На Авдеевском направлении обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии зафиксировано неподалеку Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опытного", - сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из артиллерийских систем неподалеку Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки и Раздолевки.

Между тем, на Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Из ствольной артиллерии враг осуществлял обстрелы гражданской инфраструктуры возле сел Шалыгино, Шевченково и Катериновка Сумской области.

На Харьковском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии объекты в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщова, Победа, Русские Тишки, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка. Продолжил активно использовать БпЛА для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии.

На Славянском направлении противник вел боевые действия с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения продвижения подразделений Сил обороны. Продолжал осуществлять огневое поражение из танков, ствольной артиллерии и РСЗО вблизи Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

Тем временем, на Новопавловском направлении подразделения противника продолжали огневое поражение территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки из танков и артиллерии различных типов.

На Запорожском направлении враг из имеющегося вооружения обстреливал районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривне, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времиевка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки на юге украинские военные уничтожили 20 российских оккупантов, узел связи вражеского полка и очередной склад с боеприпасами.

Вас также могут заинтересовать новости: