За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь.

В районе проведения операции Объединенных сил (ООС) за прошедшие сутки получил ранение один украинский воин.

Как сообщили в штабе ООС, он находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - средней тяжести.

В целом за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Так, вблизи Марьинки оккупанты совершили обстрел из минометов калибра 120 мм.

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Ранее сообщалось, как в понедельник, 20 декабря, двое украинских военнослужащих подорвались на неизвестном взрывном устройстве в зоне проведения операции Объединенных сил.

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