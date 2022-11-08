После попытки штурма оккупантов в Майорском районе, найдены старые советские гранаты К-51 слезоточивого действия.

Российские захватчики могли применить химические гранаты в Донецкой области. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В частности, российские оккупанты, вероятно, применили химические гранаты по позициям в Майорском районе, утверждает Легион "Свобода России" в составе ВСУ

"Легионеры демонстрируют старые советские гранаты К-51 слезоточивого действия после атаки свинособак. Они считаются нелетальным оружием, однако делают невозможным сопротивление противника. Боец, проглотив или вдохнув химию, не сможет вести огонь. Для солдата, который в радиусе действия химического вещества, возрастает риск попасть в плен", - говорится в сообщении.

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В связи с этим предполагается, что захват пленных был возможной целью неудачного штурма со стороны оккупантов.

Химическая и ядерная опасность в Украине

Как сообщал УНИАН, 26 августа городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские захватчики завезли в Мелитополь 10 химических лабораторий. Захватчики могут использовать эти лаборатории в том случае, если на Запорожской АЭС появится радиационная опасность.

В Украине около 10% бригад экстренной медицины были переучены и переформатированы на оказание помощи при химической, биологической и ядерной опасности.

Также в Минздрав выпустили рекомендации относительно того, что нужно иметь дома, чтобы защититься от последствий ядерной катастрофы.

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