Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

Три украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ «Север», в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, три военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

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Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

На обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.

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Автор: Денис Прядко