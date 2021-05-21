Три украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе в результате вражеского обстрела.
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.
"Сегодня, 21 мая, в районе проведения операции Объединенных сил в полосе ответственности ОТУ «Север», в результате обстрелов вооруженными формированиями Российской Федерации позиций наших подразделений вблизи населенного пункта Луганское, три военнослужащих ВС Украины получили ранения", - говорится в сообщении.
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Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья украинских защитников - удовлетворительное.
На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.
На обстрелы противника наши военные открыли ответный огонь.
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