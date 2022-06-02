Вражеские войска нанесли удар по частному сектору Марьянского из ствольной артиллерии.

Оккупанты нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в селе Марьянское Днепропетровской области, повреждены дома и газопровод.

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

"Враг продолжает обстрелы со всех видов РСЗО и ствольной артиллерии по всей линии соприкосновения. В частности, что касается Криворожского района, сегодня орки не раз обстреливали из артиллерии территории Зеленодольской и Апостоловской громад", - отметил Вилкул.

Он добавил, что вражеские войска нанесли удар из ствольной артиллерии по частному сектору в Марьянском, повреждены дома и газопровод.

По словам Вилкула, спасатели занимаются тушением пожара.

При этом он добавил, что по пострадавшим информация будет после ликвидации пожара.

Вилкул также сообщил, что ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но полностью контролируется Вооруженными силами Украины. "Враг вынужден перейти к обороне неподготовленных рубежей и продолжает уничтожать транспортную инфраструктуру", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня оккупанты нанесли ракетные удары по Синельниковскому району Днепропетровской области из реактивной системы залпового огня "Торнадо".

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