В городе круглосуточно работают над укреплением оборонных рубежей.

В Днепропетровской ОГА предупреждают о медленном приближении оккупантов к границам области.

Об этом сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

"Пусть вас не успокаивает отсутствие воздушных тревог. Сейчас самое главное не расслабиться. Не решить, что у нас уже всё хорошо. Это затишье перед бурей. Враг, хоть и медленно, но стирая с лица земли наши города и села, движется к границам нашей области", - заявил Резниченко.

По его словам, в городе круглосуточно работают над укреплением не только оборонных рубежей, а и над укреплением системы обороны Украины в целом.

"Эта ежедневная кропотливая работа часто не видна снаружи, но требует огромных человеческих, интеллектуальных и финансовых ресурсов изнутри. Берегите себя. Битва за Украину идёт каждый день. На всех фронтах, всеми гражданами страны", - отметил он.

Напомним, оккупанты обстреляли Днепропетровщину и снова попали по храму.

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