Путинский сенатор Андрей Турчак заявил, что "никакого возвращения в прошлое не будет".

Секретарь генсовета путинской партии "Единой России" Андрей Турчак прибыл в Херсон, где оккупанты назначили "мэром" Владимира Сальдо.

"Россия здесь навсегда. В этом не должно быть сомнений. Никакого возвращения в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, людьми, которые здесь проживают", - сказал Турчак после встречи с Сальдо.

На вопрос о статусе региона путинский сенатор предложил не забегать вперед и сказал, что "статус в любом случае определяют жители". Вместе с ним в Херсон приехал глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

На захваченной части Херсонщины сейчас "в подвалах" находится около полутысячи человек, которых оккупанты пытают. Ранее сообщалось, что Россия устроила фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму.

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