Россия насильно перемещает украинских граждан с временно оккупированных территорий Украины / фото REUTERS

Фильтрационные лагеря оккупантов действуют и на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Она рассказала о насильственном перемещении украинских граждан с временно оккупированной россиянами территории материковой части Украины, в частности из Мариуполя и Херсонской области.

По словам Ташевой, на территории временно оккупированного Крыма, ближе к админгранице, есть фильтрационные лагеря.

"Там, так же как и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, у них отбирают паспорта, они проходят так называемые фильтрационные мероприятия, особенно это касается мужчин... Их раздевают до гола, ищут татуировки на теле, которые могли бы свидетельствовать о принадлежности к ВСУ...", - сообщила она.

Постпред президента добавила, что у людей отбирают паспорта и выдают документ о временном убежище, поэтому такие люди фактически не могут выехать с территории полуострова или из РФ.

"Таким людям мы стараемся помочь через консульские отделы Украины, которые находятся в третьих государствах, не на территории РФ", - сказала Ташева.

Фильтрационные лагеря: что известно

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские захватчики образовали так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят люди, незаконно вывозимые с оккупированных населенных пунктов.

Впоследствии людей отправляют в РФ, а большинству из них запрещают покидать территорию России.

Читайте также:
Нефтяное эмбарго ЕС станет решающим ударом по военной машине Путина – The Telegraph
Нефтяное эмбарго ЕС станет решающим ударом по военной машине Путина – The Telegraph
В СНБО призвали не игнорировать сигналы тревоги 8 и 9 мая – возможны массовые обстрелы
В СНБО призвали не игнорировать сигналы тревоги 8 и 9 мая – возможны массовые обстрелы
Россия хочет взять Одессу и Николаев - журналист Bellingcat
Россия хочет взять Одессу и Николаев - журналист Bellingcat
Лукашенко готовится признать ЛДНР - СМИ
Лукашенко готовится признать "ЛДНР" - СМИ
Убытки Украины от войны уже превысили $600 миллиардов - Шмыгаль
Убытки Украины от войны уже превысили $600 миллиардов - Шмыгаль
У острова Змеиный горит российский фрегат – СМИ
У острова Змеиный горит российский фрегат – СМИ
Генштаб назвал количество новых ликвидированных российских оккупантов и их техники
Генштаб назвал количество новых ликвидированных российских оккупантов и их техники

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас нет никакой информации об украинских гражданах, не прошедших "фильтрацию" оккупантов.

Городские власти Мариуполя опубликовали уникальные кадры из фильтрационного лагеря российских оккупантов в селе Безымянное.

Вас также могут заинтересовать новости: