У людей отбирают паспорта, поэтому они фактически не могут потом выехать с территории полуострова или из РФ.

Фильтрационные лагеря оккупантов действуют и на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева.

Она рассказала о насильственном перемещении украинских граждан с временно оккупированной россиянами территории материковой части Украины, в частности из Мариуполя и Херсонской области.

По словам Ташевой, на территории временно оккупированного Крыма, ближе к админгранице, есть фильтрационные лагеря.

"Там, так же как и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, у них отбирают паспорта, они проходят так называемые фильтрационные мероприятия, особенно это касается мужчин... Их раздевают до гола, ищут татуировки на теле, которые могли бы свидетельствовать о принадлежности к ВСУ...", - сообщила она.

Постпред президента добавила, что у людей отбирают паспорта и выдают документ о временном убежище, поэтому такие люди фактически не могут выехать с территории полуострова или из РФ.

"Таким людям мы стараемся помочь через консульские отделы Украины, которые находятся в третьих государствах, не на территории РФ", - сказала Ташева.

Фильтрационные лагеря: что известно

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей российские захватчики образовали так называемые фильтрационные лагеря, через которые проходят люди, незаконно вывозимые с оккупированных населенных пунктов.

Впоследствии людей отправляют в РФ, а большинству из них запрещают покидать территорию России.

По словам уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, сейчас нет никакой информации об украинских гражданах, не прошедших "фильтрацию" оккупантов.

Городские власти Мариуполя опубликовали уникальные кадры из фильтрационного лагеря российских оккупантов в селе Безымянное.

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