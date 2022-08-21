Он также рассказал о сорванном наступлении из-за недостатка военных.

Российский военный в телефонном разговоре с родственницей рассказал о массовом отказе солдат воевать и выразил уверенность, что их скоро выведут обратно в РФ.

Об этом говорится в свежем перехвате Главного управления разведки Минобороны.

По его словам, российские военные сдаются в плен, массово отказываются воевать и уезжают со своих позиций.

"У нас в ближайшее время наступление должно было быть, но людей не хватает, потому что все в отказ пошли", - рассказал оккупант.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Главное управление разведки обнародовало перехват, в котором российские оккупанты заявляли, не понимают, почему на авиабазе во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Они предположили, что это могла быть обычная небрежность.

А еще раньше украинская разведка перехватила разговор российского военного по телефону. Оккупант заявил, что солдаты расстреливают своих же.

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