Военный пожаловался, что они штурмуют одни и те же позиции, из-за чего несут большие потери.

Украинская разведка перехватила разговор российского военного по телефону. Оккупант заявил, что солдаты расстреливают своих же.

Запись разговора ГУР опубликовало в YouTube.

По его словам, раненым приходится самостоятельно ползти к российским позициям, а тех, кто убегают - расстреливают и записывают в без вести пропавших.

Также оккупант рассказал, что россияне часто обстреливают собственные позиции из "градов", поскольку корректировщики регулярно путаются и предоставляют неверную информацию.

Россиянин пожаловался, что они штурмуют одни и те же позиции, в результате чего оккупанты несут большие потери в живой силе.

"Тут с каждым днем все хуже, людей все меньше, боекомплектов меньше. Раньше стреляли по 10-20. Теперь 3-4 ракеты и все", - делится он.

Россиянин отметил, что украинские военные регулярно обстреливают их позиции, и у них нет проблем с количеством боеприпасов.

Как ранее сообщал УНИАН, в другом перехате оккупант рассказал о потерях и невозможности идти в наступление на Херсонщине.

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