Украинская разведка перехватила разговор российского военного по телефону. Оккупант заявил, что солдаты расстреливают своих же.
Запись разговора ГУР опубликовало в YouTube.
По его словам, раненым приходится самостоятельно ползти к российским позициям, а тех, кто убегают - расстреливают и записывают в без вести пропавших.
Также оккупант рассказал, что россияне часто обстреливают собственные позиции из "градов", поскольку корректировщики регулярно путаются и предоставляют неверную информацию.
Россиянин пожаловался, что они штурмуют одни и те же позиции, в результате чего оккупанты несут большие потери в живой силе.
"Тут с каждым днем все хуже, людей все меньше, боекомплектов меньше. Раньше стреляли по 10-20. Теперь 3-4 ракеты и все", - делится он.
Россиянин отметил, что украинские военные регулярно обстреливают их позиции, и у них нет проблем с количеством боеприпасов.
Как ранее сообщал УНИАН, в другом перехате оккупант рассказал о потерях и невозможности идти в наступление на Херсонщине.