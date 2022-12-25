Могилу российского "Аллигатора" нашли на освобожденной Херсонщине.

Вблизи освобожденного села Суханово Херсонской области нашли обломки ударного российского вертолета Ка - 52 "Аллигатор". Рядом с ним россияне оставили "послание" для ВСУ.

Как сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, этот вертолет сбила украинская ПВО во время боев на Херсонщине.

"Обломки российского вертолета Ка-52, уничтоженного вместе с экипажем украинской ПВО возле села Суханово на Херсонщине", - написал Бутусов.

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Рядом с "Аллигатором" оккупанты оставили жалкое послание для украинских воинов.

"Мы отомстим", - написали они, но символически оставили его на деревянном кресте.

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Уже не первый месяц российские оккупанты бессмысленно тратят свое время и силы, штурмуя "крепость" Бахмут. Бойцы ВСУ крепко держат оборону города.

Кроме того, по мнению аналитиков, украинские военные вероятно, подошли на один населенный пункт ближе к Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что гауляйтеры сбежала из города.

При этом темп продвижение российских войск в районе Бахмута, вероятно, замедлилось в последние дни, хотя размышлять, достигло ли кульминации наступление, пока рановато.

За минувшие сутки украинские воины отбили вражеские атаки в районе 15 населенных пунктов на Харьковщине и Донбассе.

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